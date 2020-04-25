РИАМО - 25 апр. В Москве за прошедшие сутки выявили 2612 случаев заражения коронавирусом, из них 42% составили люди от 18 до 45 лет, говорится в сообщении оперштаба Москвы по коронавирусу.

«42% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 4,5% – старше 80 лет», — отмечается в материале.

7% зараженных за сутки составляют дети.

Все, кто контактировал с зараженными, находятся под медицинским наблюдением.

За весь период в столице выявили 39509 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5966 новых случаев заражения Covid-19 в 83 регионах. За весь период эпидемии в России обнаружено 74588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксирован 681 летальный исход, 6250 человек выздоровели.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.