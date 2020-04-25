РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 апр. Федерация бокса России передала 2 тысячи наборов антисептиков спорткомитету администрации Люберец, сообщил в своем Instagram-аккаунте председатель спорткомитета Владимир Сурков.

«Федерация бокса России передала спорткомитету администрации городского округа Люберцы наборы с одноразовыми масками и дезинфекторами для рук в рамках всероссийской акции «Бокс помогает». Было передано порядка 2 тысяч подобных наборов», - говорится в сообщении.

Волонтеры спорткомитета доставят их жителям округа, которые обратились на горячую линию: 8(800)222-55-25.

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25 АПРЕЛЯ

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- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.