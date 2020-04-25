РИАМО - 25 апр. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 605 случаев заражения коронавирусом нового типа, общее число случаев достигло 8494, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Все жители Московской области обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для передвижения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

За последние сутки в России выявлено 5966 новых случаев заражения Covid-19 в 83 регионах. За весь период пандемии в России зафиксировали 74588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 681 пациент скончался, 6250 человек выздоровели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что жители региона на майских праздниках будут добросовестно соблюдать режим самоизоляции и не допустят распространения коронавируса. Он также отмечал, что без всеобщей самоизоляции развитие эпидемии шло бы по тяжелому сценарию.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.