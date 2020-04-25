РИАМО - 25 апр. В Москве за сутки выявили 2612 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период эпидемии в столице зарегистрировано 39509 случаев инфицирования, сообщает оперштаб Москвы по коронавирусу.

В Москве действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Выходить из дома можно только в крайних случаях.

За последние сутки в России выявлено 5966 новых случаев заражения Covid-19 в 83 регионах. За весь период пандемии в России зафиксировали 74588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 681 пациент скончался, 6250 человек выздоровели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице развернули порядка 16 тысяч коек для коронавирусных больных.

«В ближайшие дни развернем до 20 тысяч, и дальше до 27 тысяч. Это у нас уже в плане стоит, все подготовительные работы проведены, мы просто по мере необходимости запускаем и запускаем блок за блоком, клиника за клиникой», - отмечал Собянин.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.