РИАМО - 25 апр. Информация о том, что столичные больницы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией переполнены, является недостоверной, сообщается на сайте департамента здравоохранения города Москвы.

«В Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией, туда же поступают пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на Covid-19. Сегодня пациентов принимают в 44 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах», — отмечается в материале.

Всего для больных с Covid-19 в Москве подготовлено 16 тысяч койко-мест, в ближайшее время их количество увеличится до 20 тысяч.

В стационарах лечатся только больные с тяжелой формой коронавирусной инфекции, большинство зараженных лечатся на дому, а 60% инфицированных вообще не имеют симптомов.

Власти Москвы призвали всех горожан четко соблюдать режим самоизоляции. Это снизит риск заражения, и, как следствие, нагрузку на больницы.

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25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.