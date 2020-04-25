РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. В субботу сотрудники Климовского трубного завода убрали прилегающую к заводу территорию, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Силами сотрудников Климовского трубного завода 25 апреля провели большую работу по уборке прилегающей к заводу территории, собрали 8 кубометров мусора. От лица территориального управления выражаем благодарность за активное участие в жизни города заводу, который также безвозмездно ежегодно выделяет тысячи мешков для сбора мусора на городской территории», - говорится в сообщении.

Также теротдел администрации обратил внимание руководителей предприятий всех форм собственности о необходимости в срок до 1 мая очистить закрепленные территории от мусора и грязи, покрасить ограждения и фасады, высадить зеленые насаждения и цветы.