РИАМО - 25 апр. Столичные власти направили официальный ответ на исковое заявление о незаконности указов мэра Сергея Собянина, которыми в городе объявлен режим всеобщей самоизоляции и введена система цифровых пропусков для перемещения на транспорте, сообщает РБК.

По мнению истцов, система пропусков нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на свободу передвижения, выбора места проживания, которые гарантированы Конституцией.

«Вопреки ошибочному мнению административных истцов, оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан (в том числе права на передвижение, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны), а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения», — отмечается в ответе мэрии.

В ответе добавляется, что доступ третьих лиц к личным сведениям, которые граждане предоставляют для получения пропуска, исключен. К тому же, в самом пропуске не содержатся личные данные, пропуск – это буквенно-числовой код.

Власти Москвы также отметили, что согласно закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане не должны нарушать права других граждан на охрану здоровья и благополучную среду обитания. Введенные в городе ограничения направлены на защиту граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В связи с распространением коронавируса в Москве действует режим повышенной готовности. Многие организации приостановили свою работу. Для жителей действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. Для передвижения на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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