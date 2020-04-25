РИАМО - 25 апр. Ученица Ногинской детской школы искусств Олеся Казаченко одержала победу в седьмом сезоне шоу «Голос.Дети» на Первом канале, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Искренне поздравляю Олесю, ее маму Марию Александровну, преподавателя Наталью Владимировну Баталичеву и директора школы Евгения Владимировича Зайцева», - написала Харламова в Instagram.

Глава областного Минкультуры подчеркнула, что в Подмосковье живут талантливые дети и работает профессиональный преподавательский состав.

Харламова добавила, что наставником участницы шоу из Богородского округа был Василий Вакуленко (Баста), который много помогает Московской области, участвует в областных молодежных проектах.