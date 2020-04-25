РИАМО - 25 апр. Скончалась главный редактор радиостанции «Русское радио» Юлия Ларионова, сообщил продюсер Иосиф Пригожин.

«Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на «Русском радио», - написал Пригожин в Instagram.

Он также выразил соболезнования родным и близким Ларионовой. Подробности смерти Ларионовой продюсер не сообщил.

По данным СМИ, Юлия Ларионова начала работать на «Русском радио» в качестве музыкального редактора. В начале 2016 года она заняла пост главреда радиостанции.