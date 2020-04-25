РИАМО - 25 апр. Подмосковные власти в ближайшее время поставят в медицинские организации более 200 новых автомобилей неотложной помощи, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Московская областная станция скорой медицинской помощи, которая является одной из крупнейших в стране, испытывает значительные нагрузки в период пандемии коронавируса. На помощь жителям Подмосковья выезжает ближайшая бригада вне зависимости от границ муниципалитетов.
«Количество вызовов за прошедшую неделю, переданных на неотложную помощь, возросло на 300%. Только в начале апреля поступило более 150 тысяч обращений на пульт скорой помощи. Все звонки обязательно отрабатываются. В случае экстренных ситуаций к жителю спешит бригада скорой, а если показания не угрожают жизни, то выезжает неотложная», - говорится в сообщении.
Каждый день на помощь жителям выезжают около тысячи бригад скорой и неотложной помощи. Они полностью укомплектованы, в том числе защитными средствами, дезинфицирующими препаратами и лекарствами. Эти же материалы в достаточном количестве присутствуют на всех подстанциях.
В прошлом году в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья» Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 76 новых автомобилей, на каждой подстанции предусмотрены резервные машины.
Для подмосковных медиков действует программа соципотеки, предусмотрена компенсация аренды жилья. За работу с коронавирусными больными установлена доплата.
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Более 200 новых автомобилей неотложной помощи Правительство МО поставит в ближайшее время в медицинские организации > > > Из-за роста заболеваемости COVID-19 значительные нагрузки испытывает Московская областная станция скорой медицинской помощи, которая является одной из крупнейшей на территории РФ. На помощь жителям региона выезжает ближайшая бригада медпомощи вне зависимости от границ муниципалитетов. Количество вызовов за прошедшую неделю, переданных на неотложную помощь, возросло на 300%. Только в начале апреля поступило более 150 тыс обращений на пульт скорой помощи. Все звонки обязательно отрабатываются. В случае экстренных ситуаций к жителю спешит бригада скорой, а если показания не угрожают жизни, то выезжает неотложная. В настоящее время каждый день на выездах задействовано порядка 1 тыс бригад скорой и неотложной помощи. Они все полностью укомплектованы, в том числе медицинскими масками, защитными очками, специальными костюмами, бахилами, перчатками, а также антисептических, дезинфицирующими средствами и лекарственными препаратами. На всех подстанциях достаточно подобных средств индивидуальной защиты, медикаментов и расходных материалов. На каждой ведется строгий учёт. В 2019 году по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 76 новых автомобилей скорой помощи. В каждой подстанции предусмотрены резервные машины, которые задействуются в работе при поломке основных. В целях кадрового обеспечения в Подмосковье реализуется программа «Социальная ипотека», оказываются такие меры поддержки, как компенсация аренды жилья, доплата за работу с COVID-19. #нашеподмосковье #мырядом
Текстовая трансляция
25 АПРЕЛЯ
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.
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