РИАМО - 25 апр. Подмосковные власти в ближайшее время поставят в медицинские организации более 200 новых автомобилей неотложной помощи, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Московская областная станция скорой медицинской помощи, которая является одной из крупнейших в стране, испытывает значительные нагрузки в период пандемии коронавируса. На помощь жителям Подмосковья выезжает ближайшая бригада вне зависимости от границ муниципалитетов.

«Количество вызовов за прошедшую неделю, переданных на неотложную помощь, возросло на 300%. Только в начале апреля поступило более 150 тысяч обращений на пульт скорой помощи. Все звонки обязательно отрабатываются. В случае экстренных ситуаций к жителю спешит бригада скорой, а если показания не угрожают жизни, то выезжает неотложная», - говорится в сообщении.

Каждый день на помощь жителям выезжают около тысячи бригад скорой и неотложной помощи. Они полностью укомплектованы, в том числе защитными средствами, дезинфицирующими препаратами и лекарствами. Эти же материалы в достаточном количестве присутствуют на всех подстанциях.

В прошлом году в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья» Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 76 новых автомобилей, на каждой подстанции предусмотрены резервные машины.

Для подмосковных медиков действует программа соципотеки, предусмотрена компенсация аренды жилья. За работу с коронавирусными больными установлена доплата.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.