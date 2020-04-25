РИАМО - 25 апр. В Подмосковье завершился областной конкурс открыток «Помним!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из более 5 тысяч присланных работ было выбрано 130 лучших, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия» в Московской области.

По словам первого заместителя секретаря подмосковного отделения «Единой России» Александра Когана, к акции присоединились 1135 школ.

«Большинство образовательных учреждений области поддержало нашу инициативу. Еще нас не может не радовать и то, что у конкурса открыток не было возрастных ограничений, и свои работы нам направляли не только дети, подростки, но и люди старшего поколения. Это очередной раз доказывает, что в сердцах каждого из нас живет память о подвиге, который совершили советские солдаты», - сказал Коган.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки победителям решено вручить денежные призы вместо поездки в Севастополь на парад Победы. Награда ждет и авторов пяти работ, которые получили приз зрительских симпатий.

Конкурс открыток «Помним!» проводился в Подмосковье с 10 февраля по 27 марта. Работы победителей возьмут за основу при создании поздравительных открыток ко Дню Победы.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>