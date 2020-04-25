РИАМО - 25 апр. Почти 2 миллиона человек в Москве привязали свои транспортные карты к цифровому пропуску для совершения поездок, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Хотим рассказать вам о цифре, которая не может не радовать нас — в настоящий момент более 1,9 миллиона человек привязали свои транспортные карты к цифровым пропускам», — отмечается в материале.

Из-за распространения коронавируса в Московском регионе введен режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в крайнем случае. Для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.