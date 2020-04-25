РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 апр. В гипермаркете «Зельгросс» подмосковных Котельников появилась «Полка добра», сообщается в Instagram-аккаунте отдела потребительского рынка администрации округа.

Ранее «Полка добра» открылась в гипермаркете «Глобус».

«В Котельниках появилась еще одна «Полка добра» в гипермаркете «Зельгросс». Наши волонтеры будут развозить собранные продуктовые наборы теперь из двух гипермаркетов», - говорится в сообщении.

Власти Котельников выразили благодарность гипермаркетам за содействие и поддержку этой акции в сложный период.

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25 АПРЕЛЯ

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