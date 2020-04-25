РИАМО - 25 апр. В колл-центры столичного штаба акции «Мы вместе» поступило уже более 100 тысяч звонков, в рамках акции волонтеры доставляют людям, находящимся в самоизоляции, продукты и лекарства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В основном вопросы, которые задают москвичи, связаны с доставкой продуктов и лекарств. Также горожане часто уточняют статус ранее оформленной заявки, просят объяснить про ограничения передвижения по городу и спрашивают, как стать волонтером», - говорится в сообщении.

Практически во всех заявках люди просят доставить им продукты питания – таких заявок около 90%, в 60% заявок речь идет о лекарствах, в 40% о кормах для домашних животных, менее чем в 20% о хозяйственных товарах.

Кроме того, московский штаб сотрудничает с 270 партнерами. Это сети продуктовых магазинов, операторы сотовой связи, профессиональные спортивные клубы, транспортные компании, кафе и рестораны, сети АЗС и другие.

Из-за распространения коронавируса в Москве введен режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в крайнем случае. Жителям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется не покидать квартиры. Волонтеры доставляют им на дом продукты и лекарства, а также оказывают психологическую поддержку.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.