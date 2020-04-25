РИАМО - 25 апр. С 26 по 29 апреля и с 30 апреля по 8 мая пройдет очередной Московский международный салон образования, в этот раз проведение салона перешло в формат онлайн, увидеть трансляцию деловой программы можно будет на сайте мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году местом проведения ММСО станет интернет-пространство. Участники мероприятия по-прежнему смогут познакомиться с детскими технопарками, которые будут представлены на площадке базовых вузов или партнеров», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В первый день салона пройдет вебинар с участием Александры Антоновой, руководителя детского технопарка Центра развития инжиниринга Московского политеха. На вебинаре будет рассказываться о преимуществах, которые могут получить выпускники детского технопарка: от дополнительных баллов к ЕГЭ до трудовых договоров с ведущими компаниями.

«Главная цель нашего участия в ММСО — в первую очередь показать многогранность возможностей образования. Преподавателями детского технопарка выступают специалисты вуза или работающие здесь бакалавры. Благодаря этому и формируется эффективная траектория развития молодых людей», — отметила Антонова.

29 апреля в 13:35 в рамках блока программы «Профориентация» выступит руководитель технопарка «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» Маргарита Стоянова. Слушатели узнают, как распознать в ребенке склонность к инженерии, какие курсы технопарка помогут выбрать профессию будущего и как поступить в МГТУ имени Н.Э. Баумана.

7 мая с 13:00 до 14:00 технопарк «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» проведет мастер-класс по разработке игры Flappy Bird в Unity. Участники познакомятся с графическим интерфейсом и анимированием объектов, а также получат навыки написания скриптов.

Зарегистрироваться для участия в мероприятиях деловой программы можно на официальном сайте Московского международного салона образования.