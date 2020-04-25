РИАМО - 25 апр. Средняя зарплата в столице на январь 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает RT.

Индексация зарплат бюджетной сферы способствовала росту средней заработной платы, но по большей части на увеличение повлияли крупные компании, по мнению профессора, проректора Академии труда и социальных отношений Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова.

«Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников», — сказал Сафонов.

Он отметил, что Московский регион является регионом, где расположены крупные компании.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в столице. Ими оказались специальности в области финансово-страховой отрасли и сферы информации и связи, обеспечения, электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха.