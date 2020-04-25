РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. В подмосковном Подольске волонтеры за день оказали помощь по доставке продуктов и медикаментов еще 57 нуждающимся жителям округа на самоизоляции и поздравили с днем рождения 16 детей из многодетных семей, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«24 апреля в Волонтерский центр поступило 55 входящих звонков, 57 жителям оказана адресная помощь. Привезли 26 продуктовых наборов от губернатора Подмосковья многодетным семьям, восемь продуктовых наборов и три медицинских набора жителям Подольска старше 60 лет. Поздравили с днем рождения 16 детей из многодетных семей», - говорится в сообщении.

Также волонтеры доставили на дом многодетным семьям благотворительный хлеб от «Вера-Русский Хлеб» и Подольского хлебокомбината.

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