РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. Врач-травматолог Подольской городской клинической больницы скончался от коронавирусной инфекции в одной из столичных поликлиник, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Наши врачи сегодня всеми силами и очень мужественно противостоят коварной инфекции, и в первую очередь именно они подвергаются опасности. Должен сообщить вам, что сегодня (24 апреля - ред.) пришла печальная новость – накануне скончался врач-травматолог Подольской городской клинической больницы, житель поселка Знамя Октября. Он в течение 20 дней проходил лечение от коронавирусной инфекции в одной из столичных больниц. Ему было всего 46 лет. От имени всех подольчан выражаю глубокие соболезнования его семье и близким», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Он добавил, что по состоянию на 24 апреля, 284 жителя округа имеют либо имели лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции, в том числе 11 детей. Выздоровели за время эпидемии 13 пациентов.

В настоящее время лечение проходят 267 человек: 220 человек – на дому, 47 человек – в медицинских учреждениях, один из больных – в тяжелом состоянии. На дому под медицинским наблюдением в режиме карантина остаются 359 человек (338 контактных лиц и 21 прибывший из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой). Ситуация остается сложной: количество заболевших продолжает нарастать.

«Обращаюсь ко всем своим землякам: пожалуйста, ради себя и своих близких, ради врачей, которые сегодня спасают людей не жалея себя, максимально соблюдайте все меры безопасности, предписанные органами власти и правопорядка, все рекомендации медиков – без этого мы не сможем остановить распространение опасной инфекции!» - отметил Пестов.

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Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.