РИАМО - 25 апр. За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в последние дни растет быстрым темпом. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 312 человек», — сказала Ракова.

После лечения отсутствие инфекции у пациента подтверждают специальными исследованиями. При выписке пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Не рекомендуется заниматься самолечением коронавируса, потому что в каждом случае в зависимости от тяжести симптомов врач назначает лечение в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Диагноз ставят на основе молекулярно-генетического исследования, для анализа необходим мазок из носа и ротоглотки. Кроме того, пациенту при необходимости врач назначает дополнительные анализы.

В столичных больницах пациенты наблюдаются мультидисциплинарными медицинскими командами, в которые входят инфекционист, пульмонолог, эпидемиолог, анестезиолог, реаниматолог.

По последним данным, в Москве зафиксировано 36 897 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

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25 АПРЕЛЯ

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.