РИАМО - 25 апр. Парки Москвы выложили на своих страницах в социальных сетях видеозаписи спортивных занятий, посетители сайтов под руководством профессиональных тренеров могут изучить азы различных видов йоги, кроссфита и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Онлайн-тренировки разработаны специально для того, чтобы помочь горожанам поддержать хорошую физическую форму во время вынужденного пребывания дома. Их ведут опытные инструкторы из лучших фитнес-клубов Москвы. Упражнения могут выполнять люди любого возраста и разного уровня спортивной подготовки», — сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.
На данный момент на страницах парков доступно 60 бесплатных онлайн-тренировок. Их длительность составляет от шести минут до получаса.
Подготовили онлайн-тренировки для подписчиков соцсетей:
— парк «Сокольники»;
— музей-заповедник «Царицыно»;
— Измайловский парк;
— сад имени Баумана;
— сад «Эрмитаж»;
— Таганский парк;
— парк «Фили»;
— парк «Ходынское поле»;
— парк 50-летия Октября;
— Перовский парк;
— усадьба Воронцово;
— Бабушкинский парк;
— парк Олимпийской деревни.
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