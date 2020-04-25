РИАМО - 25 апр. Парки Москвы выложили на своих страницах в социальных сетях видеозаписи спортивных занятий, посетители сайтов под руководством профессиональных тренеров могут изучить азы различных видов йоги, кроссфита и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Онлайн-тренировки разработаны специально для того, чтобы помочь горожанам поддержать хорошую физическую форму во время вынужденного пребывания дома. Их ведут опытные инструкторы из лучших фитнес-клубов Москвы. Упражнения могут выполнять люди любого возраста и разного уровня спортивной подготовки», — сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

На данный момент на страницах парков доступно 60 бесплатных онлайн-тренировок. Их длительность составляет от шести минут до получаса.

Подготовили онлайн-тренировки для подписчиков соцсетей:

— парк «Сокольники»;

— музей-заповедник «Царицыно»;

— Измайловский парк;

— сад имени Баумана;

— сад «Эрмитаж»;

— Таганский парк;

— парк «Фили»;

— парк «Ходынское поле»;

— парк 50-летия Октября;

— Перовский парк;

— усадьба Воронцово;

— Бабушкинский парк;

— парк Олимпийской деревни.

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