РИАМО - 25 апр. Для работодателей Москвы запустили онлайн-сервис для проверки цифровых пропусков у своих сотрудников, для проверки предпринимателям достаточно ввести ИНН своей организации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если неточностей не обнаружено, платформа оповестит об этом руководителя и предложит ознакомиться с информацией о действующих в городе мерах поддержки для бизнеса», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

При обнаружении проблемы руководителю нужно будет подать информацию о своих сотрудниках, чтобы избежать аннулирования их цифровых пропусков.

Проверка показала, что у ряда столичных организаций количество выданных цифровых пропусков для работающих сотрудников превышает число кадров, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, заявленное самими работодателями.

Недостоверные данные могут стать причиной аннулирования цифровых пропусков и поставить под угрозу бесперебойную работу предприятий. Чтобы избежать этого, правительство Москвы работает сразу по нескольким направлениям.

«Уже функционирует онлайн-сервис для проверки сведений на платформе i.moscow. Кроме того, создан специальный кол-центр. Его специалисты обзванивают руководителей компаний, где выявлены неточности, и помогают решить эти проблемы», — добавил Фурсин.

Уточнить информацию о достоверности сведений в цифровых пропусках своего персонала руководители организаций могут также по телефону горячей линии: +7 (495) 539-36-82. Специалисты проверят корректность указанных сведений и в случае выявления ошибок объяснят, как их устранить.

Для предотвращения распространения коронавируса в Москве действует режим самоизоляции, для поездок на личном и общественном транспорте нужно оформлять цифровые пропуска.

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