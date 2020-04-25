РИАМО - 25 апр. На сайте акции «День без турникетов» появились новые онлайн-экскурсии, теперь все желающие могут посетить самую высокую в Европе смотровую площадку Panorama 360, расположенную в одной из башен делового центра «Москва-Сити», и технопарки «Нагатино» и «Элма», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы рады, что к акции «День без турникетов» продолжают присоединяться компании, которые помогают расширять возможности для онлайн-прогулок. 20 видеороликов на нашем сайте уже собрали около 12,5 тысячи просмотров. И теперь к ним добавились три новые видеоэкскурсии», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В рамках городской акции «День без турникетов» все желающие могут бесплатно посетить производства, инновационные центры, ИТ-компании Москвы. Акция стартовала в 2012 году. За это время в ней приняли участие более 100 тысяч человек и свыше 200 компаний.

В апреле у «Дня без турникетов» появилось мобильное приложение, с помощью которого можно записаться на экскурсию. Кроме того, в приложении есть игра-викторина. Участники могут соревноваться с искусственным интеллектом или друг с другом в онлайн-режиме.

Из-за распространения коронавируса закрылись все места для проведения досуга, в период самоизоляции многие музеи, театры и парки организовывают виртуальные программы.