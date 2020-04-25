РИАМО - 25 апр. Работы по перепрофилированию госпиталя ветеранов войн в Солнечногорске в стационар для пациентов с коронавирусом завершатся 26 апреля, уже ведется поставка мебели и оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Клиника будет полностью оснащена всем необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам. На переоснащение было отведено 14 дней. Ведется внутренняя отделка помещений, поставка мебели и оборудования», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Благодаря стационару появится 511 дополнительных коек с кислородом для зараженных коронавирусной инфекцией.

Всего в Подмосковье планируют развернуть 11 тысяч коек для пациентов с коронавирусом до конца мая.

Для борьбы с распространением коронавируса в Московском регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае необходимости, а для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.