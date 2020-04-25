РИАМО - 25 апр. На краудсорсинговой платформе crowd.mos.ru появился раздел «Идеи жителей реализованы городом», где размещены фотографии с итогами реализованных проектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всегда приятно видеть, как твои идеи реализуются. Участники краудсорсинг-проектов уже не раз присылали нам свои фотографии, и поэтому мы решили открыть специальный раздел», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

После окончания самоизоляции, введенной в городе из-за коронавируса, когда у людей появится возможность провести время на улице, любой желающий сможет загрузить в раздел новые снимки.

Большое всего фото прислали по итогам краудсорсинг-проектов «Московские библиотеки», «Московские поликлиники» и «Музеи Москвы».

Краудсорсинг-платформа правительства Москвы работает с 2014 года. Порядка 215 тысяч человек приняли участие в 23 проектах и предложили свыше 104 тысяч идей. Из них порядка 4 тысяч идей были выбраны для реализации.

Благодаря этой платформе жители присоединились к проектам «Активное долголетие», «Мой офис госуслуг», «Музеи Москвы», «Детские поликлиники» и другие.