РИАМО – 25 апр. Для продуктивной и здоровой самоизоляции необходимо систематизировать режим сна и бодрствования, тем более разработанный режим дня позволит быстро вернуться к прежней жизнедеятельности после снятия ограничительных мер, сообщил РИАМО врач-невролог Юрий Андрусов.

В России объявлен нерабочий период из-за коронавируса. Жители Московского региона сейчас обязаны соблюдать режим самоизоляции, выходить из дома разрешается только по веской причине.

«Я бы рекомендовал по возможности максимально разработать какой-то режим дня. Стараться режим сна, отдыха, бодрствования как-то систематизировать, потому что при постоянном нахождении дома могут возникать такие моменты, когда у человека день с ночью меняется, что не есть хорошо, когда придется возвращаться к прежней жизнедеятельности», - сказал Андрусов.

Также он рекомендовал придумать для себя хобби и по возможности делать легкие физические упражнения, чтобы не нарастал невроз.

«Если все время сидеть за компьютером или телевизором, то могут возникнуть головные боли или проблемы со зрением, а также нарушение режима вам точно гарантировано, поэтому во всем должны быть разумные пределы», - добавил Андрусов.