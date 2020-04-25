РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 апр. В Домодедове за сутки выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет 114 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 611 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 7 889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 66 человек. Выздоровели и выписались 262 человека. Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 114», - говорится в сообщении.

По данным на 23 апреля, в городском округе было зафиксировано 108 случаев заболевания.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. Для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. При симптомах ОРВИ нужно вызвать врача на дом.