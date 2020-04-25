РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 апр. В подмосковном Красногорске выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции за сутки, число зараженных достигло 395, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье выявлено 611 новых случаев заражения коронавирусом. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 395», - говорится в сообщении.

По состоянию на 23 апреля в горокруге было подтверждено 352 случая заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 7889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 66 человек. Выздоровели и выписались 262 человека.