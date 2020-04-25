РИАМО - 25 апр. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими дождями, максимальная температура воздуха составит плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«25 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 8-10 градусов, по области — 6-11 градусов. Ветер западного направления 3-8 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что для людей с повышенной метеочувствительностью такие погодные условия могут стать причиной недомогания. Помочь организму легче переносить такие внешние нагрузки поможет утренняя гимнастика.

Однако, при появлении выраженных симптомов ухудшения самочувствия следует принимать лекарства, назначенные врачом.