РИАМО - 24 апр. Детский многопрофильный клинический центр продлил проект онлайн-школ для родителей «Сидим с пользой дома», в рамках которого главные внештатные детские специалисты Московской области, ведущие детские врачи региона проведут лекции для всех желающих в мае, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Наши школы для родителей позволяют получить мамам и папам ответы на самые волнующие вопросы, рассказать о профилактике и лечении различных заболеваний, снять тревогу», - рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья, главный врач Детского клинического многопрофильного центра Нисо Одинаева.

Она добавила, что врачи постараются составить программу лекций таким образом, чтобы охватить вниманием все аспекты детского здоровья. Совместно со специалистами была разработана программа на следующий месяц.

По ее словам, онлайн-встречи проводятся в прямом эфире ежедневно по будням в 14:00 в Instagram-аккаунте в инстаграме @dkmc_mo.

С графиком онлайн-школ для родителей можно ознакомиться на сайте центра, а также в социальных сетях на официальных страницах медучреждения.