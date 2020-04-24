РИАМО - 24 апр. Ученые определили, что средняя продолжительность жизни человека сократилась из-за коронавируса в среднем на 10 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В то время, как СМИ сосредоточили внимание на влиянии вируса на «людей с сопутствующими заболеваниями», поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса», — написал один из авторов исследования.

Исследователи использовали данные по зараженным коронавирусом в Италии, они проанализировали эти данные со шкалой, разработанной экспертами Всемирной организации здравоохранения. Шкала используется для расчета потери лет жизни людьми из-за различных заболеваний.

Выяснилось, что женщины, скончавшиеся от коронавирусной инфекции, теряли в среднем 11 лет жизни, а мужчины — 13 лет жизни.

Распространение коронавирусной инфекции началось из города Ухань в Китае, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

На сегодняшний день на планете насчитывается более 2,7 миллиона случаев заражения инфекцией. Более 194 тысяч пациентов умерли, свыше 762 тысяч человек выздоровели.

В России выявлено 68622 случая заражения Covid-19, 5568 человек вылечились от инфекции, 615 пациентов скончались.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- В Москве скончался 41 человек с коронавирусом. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет.

- Самые важные новости дня в карточках

- 2,2 млрд руб на доплаты медикам дополнительно выделят из бюджета Подмосковья. Всего на такие выплаты направят порядка 3 миллиардов рублей.

- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.