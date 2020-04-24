РИАМО - 24 апр. «Московские сезоны дома» проведут онлайн-концерты, чемпионскую зарядку, мастер-классы и покажут поэтический сериал с 27 апреля по 3 мая, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

«Каждый день мы стараемся порадовать всех любителей московских городских фестивалей новыми яркими онлайн-событиями, привлекаем замечательных артистов, музыкантов, спортсменов, поваров, флористов!» - говорится в сообщении.

Неделя с 27 апреля по 3 мая будет посвящена самому весеннему фестивалю и конкурсу акапельного пения «Московская весна A Cappella», в рамках которого участники будут делиться музыкальными видео.

Также «Московские сезоны дома» покажут поэтический мини-сериал режиссера Сергея Котюха «История одного стихотворения», литературные чтения, где зрители прослушают отрывок из «Москвы и москвичей» Гиляровского в исполнении актера театра и кино Константина Шелягина, очередной «Цветочный баттл», проведут ежедневную утреннюю видео-зарядку, кулинарные и творческие мастер-классы.

На странице проекта в социальной сети Instagram в 9:00 публикуется новая видео-тренировка. На предстоящей неделе вести зарядку «Московских сезонов дома» будут тренер по йоге с восьмилетним стажем, КМС по спортивной гимнастике, амбассадор позитивной йоги Таня Россман и игрок сборной России по регби-7, мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка Европы Яна Данилова.

Каждый день в прямом эфире «Московских сезонов» выступают участники творческого объединения «Градский Холл». Это будет интересно для всех ценителей живых концертов, ведь артисты проекта работают в самых разных жанрах - от поп-музыки до оперы.

Также для подписчиков «Московских сезонов» споют конкурсанты «Московской весны»: группы «ФолкБит», Mitin Band и Music-Time, а также солистка кавер-группы «ТО4КА» Надежда Точилкина. 29 апреля в 19:00 в прямом эфире «Сезонов» выступит популярный российский музыкант и исполнитель Роман Архипов.

1 мая выйдет очередное видео от участников еженедельного «Цветочного баттла». Лучшие флористы Москвы посоревнуются в составлении самых красивых и необычных букетов.