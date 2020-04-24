РИАМО - 24 апр. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, по которому медработники первого звена и врачи скорой помощи Подмосковья смогут получить в собственность служебное жилье, говорится в сообщении Московской областной думы.

«В Московской области большим подспорьем для привлечения медицинских кадров является то, что муниципальные власти предоставляют служебное жилье» — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Но он отметил, что недостаток в том, что врач не видит перспективы, когда жилье окажется в его собственности, поэтому он поддерживает инициативу по приватизации медиками жилья.

Голубев добавил, чтобы не возникло ситуации, когда местные власти выделят жилье, врач его приватизирует, а после покинет округ, врач должен отработать 7-10 лет в этом округе. Этого срока достаточно для того, чтобы было справедливо и для округа, и для сотрудника.

С 2015 по 2019 год медицинским работникам выделено 2267 единиц жилья. В 2019 году врачам предоставили: 140 служебных квартир, 59 комнат в общежитии, 15 квартир по соцнайму и 114 квартир по коммерческому найму. Компенсации оплаты площади жилого помещения получили 1036 медицинских работника.

В Подмосковье также реализуется программа «Социальная ипотека», с 2017 года по 2019 год ею воспользовались 720 человек, в 2019 году сертификаты были предоставлены 160 медработникам.

Для привлечения сотрудников медучреждений в села существует программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которой сотрудникам, поступившим на работу в больницы в сельских населенных пунктах, выделяются субсидии. За 2019 год по программе привлечено 140 врачей и 10 фельдшеров.