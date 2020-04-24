РИАМО - 24 апр. Если режим самоизоляции в Подмосковье продлится еще 10 дней, то ситуация с коронавирусом в регионе может значительно улучшиться, сейчас прирост новых случаев коронавируса в Московской области уменьшается, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Если бы мы не ввели самоизоляцию, то количество заражений росло, и распространение вируса как следствие (было - ред.) тяжелым, <...> никаких бы коек не хватило. Поэтому решения все очень своевременные, а это позволяет нам остановить распространение», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что среди новых выявляемых случаев коронавируса есть часть тяжелых случаев и стоит задача снизить их долю.

«Мы каждый день падаем на 1-2% по приросту – это очень важно. Если она продлится, эта изоляция, 10 дней, мы увидим значительные облегчения», — подчеркнул губернатор.

В то же время он отметил, что госпитализация из-за Covid-19 растет.

«Да, удалось снизить, сбить темп роста, процент роста больных, но госпитализации растут и по Covid, и по пневмонии. Скорая помощь, бригады работают в очень напряженном режиме. Поэтому сейчас непростое время, и, конечно, наши врачи, бригады скорой помощи и средний медицинский персонал просто работают по максимуму, потому что поток большой», — рассказал глава региона.

Он отметил, что в апреле в регионе будет создано около 8 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, дополнительно создадут еще 4 тысячи коек.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 611 коронавирусных больных, общее число случаев заражения в регионе теперь составляет 7889.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- В Москве скончался 41 человек с коронавирусом. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет.

- Самые важные новости дня в карточках

- 2,2 млрд руб на доплаты медикам дополнительно выделят из бюджета Подмосковья. Всего на такие выплаты направят порядка 3 миллиардов рублей.

- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.