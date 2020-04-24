РИАМО - 24 апр. Более 70% московских бизнесменов, обратившихся в штаб по экономике, воспользовались мерами поддержки, которые вошли в три антикризисных пакета, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего на горячую линию поступило порядка 5 тысяч обращений. Обращавшиеся, как правило, занимаются торговлей, производством, предоставлением услуг, общественным питанием, а также работают в сфере туризма и образования.

«Отражение в антикризисных решениях правительства Москвы уже нашла большая часть предложенных бизнесом мер, в том числе отсрочки по налогам, освобождение от арендных платежей, субсидии, льготное кредитование. Работа горячей линии центра поддержки экономики доказала, что она является эффективным инструментом в диалоге между властью и бизнесом», — сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, глава оперативного штаба по экономике Владимир Ефимов.

Он добавил, что такого рода взаимодействие позволяет оперативно реагировать на ситуацию в городе и предлагать решения, необходимые бизнесу прямо сейчас.

Более половины обратившихся предпринимателей предложили конкретные меры поддержки, в которых они нуждаются. Эти предложения рассматриваются профильным департаментом.

Телефон горячей линии центра: +7 (495) 539-59-99. Звонки принимают ежедневно с 09:00 до 18:00.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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