РИАМО - 24 апр. Навигация в Московском бассейне открылась в пятницу на всем протяжении внутренних водных путей, к новому сезону речных перевозок готовы и отлажены гидротехнические сооружения, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

Обычно навигация начинается 24 апреля, но в этом году девять участков открыли раньше. Так, 20 апреля открылся участок на реке Москва от нулевого до 37 километра, шлюз Северка, а также участок реки Ока от 770-го километра до 850-го километра, гидроузел Белоомут и река Ока от 698 до 710 километра.

«Участок внутренних водных путей от населенного пункта Хопылево до Рыбинского гидроузла открыт для судоходства с 22 апреля, Рыбинский гидроузел – с 23 апреля, 63-й судовой ход до населенного пункта Торово, спрямление судовых ходов Зональное – Бабьи Горы, гидроузлы Угличский, №№ 1 – 10, Трудкоммуна, Андреевка, Софьино, Фаустово, Кузьминск – с 24 апреля», - говорится в сообщении.

Более раннее открытие навигации на некоторых направлениях связано с интересами судовладельцев. Основная задача – поддержать речные грузовые перевозки, где важен каждый дополнительный день судоходного сезона.

К началу навигации в этом году были выполнены ремонтно-профилактические работы на 25 стратегически важных объектах ФГБУ «Канал имени Москвы», от которых зависит безопасность судоходства в Центральной России и бесперебойное водоснабжение столицы.