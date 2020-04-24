РИАМО - 24 апр. В апреле столичный сотрудник полиции вступил в преступный сговор с адвокатом, после чего получил взятку в размере 500 тысяч рублей за прекращение расследования уголовного дела, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СУ России по Москве.

«24 апреля 2020 года благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников УСБ ГУ МВД России по городу Москве при передаче денежных средств адвокат был задержан», — отмечается в материале.

Через несколько часов был задержан и сотрудник полиции по подозрению в коррупции.

В отношении следователя следственного отдела ОМВД России по району Марьино возбудили уголовное по статье 290 УК РФ «Получение взятки», а в отношении адвоката – по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Расследование дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Решается вопрос о мере пресечения.

ГУ МВД России по Москве приняло решение уводить старшего лейтенанта юстиции, который подозревается в получении взятки. Злоумышленник понесет наказание, установленное законом, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.