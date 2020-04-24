РИАМО - 24 апр. Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева ежедневно принимает свыше 100 пациентов с неотложными заболеваниями, наблюдается рост поступлений пациентов с острыми состояниями, говорится в сообщении пресс-службы оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Больница Вересаева продолжает работать как скоропомощной стационар в усиленном режиме.

«Коллеги из других клиник взяли на себя основную работу по борьбе с коронавирусом, мы продолжаем оказывать экстренную помощь пациентам, у которых нет этой инфекции. Таких больных меньше не стало. Из-за распределения потока наблюдается рост поступлений пациентов с острыми состояниями», – сказал главный врач, хирург Игорь Парфенов.

Он добавил, что в больнице продолжают лечить и ставить на ноги больных. Всех пациентов, которые поступают на лечение, обязательно проверяют на наличие Covid-19. Медперсонал работает в средствах индивидуальной защиты, особенно в реанимациях и приемном отделении.

Ежедневно в стационар госпитализируют свыше 100 больных с различными неотложными заболеваниями. В составе клиники работает Региональный сосудистый центр, где врачи принимают около 40 пациентов с подозрением на инфаркты миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения. В сутки врачи производят около 30 экстренных хирургических вмешательств.

С начала распространения коронавируса в столице зафиксировали 36 897 случаев заражения, выздоровели за все время 2 735 человек, скончались 325.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- В Москве скончался 41 человек с коронавирусом. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет.

- Самые важные новости дня в карточках

- 2,2 млрд руб на доплаты медикам дополнительно выделят из бюджета Подмосковья. Всего на такие выплаты направят порядка 3 миллиардов рублей.

- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.