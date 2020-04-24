РИАМО - 24 апр. Заявки на соискание премий губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в этом году из-за ситуации с коронавирусом можно подать в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Ежегодно лауреатами премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций становится 15 молодых ученых и авторских коллективов. Размер премии составляет 700 тысяч рублей. В этом году мы также планируем вручить эти награды лучшим молодым ученым и специалистам Подмосковья», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Заявку можно отправить через форму обратной связи на сайте Мининвеста или по электронной почте на адрес VdovinaNV@mosreg.ru. Она должна быть оформлена в следующей форме: «Я, ФИО, настоящим направляю документы для участия в конкурсе на соискание премий губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в 2020 году, утвержденной постановлением губернатора Московской области от 13.03.2012 № 19-ПГ «О ежегодных премиях губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов» контактные данные (телефон, почта, адрес).

К письму нужно приложить список необходимых отсканированных документов (с перечнем можно ознакомиться здесь: https://clck.ru/N8ZLG), которые нужно отправить единым архивом.

После снятия режима повышенной готовности заявителям необходимо будет предоставить оригиналы документов в министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Дополнительную информацию по всем вопросам, касающимся участия в «Премии губернатора Московской области» можно получить по телефону: 8 (498) 602 06 04, добавочный 54202.

Все жители Московской области обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для передвижения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.