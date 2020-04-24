РИАМО - 24 апр. Еще 41 человек с коронавирусом умер в Москве, также у них была диагностирована пневмония, говорится в сообщении оперативного штаба столицы.

Число жертв коронавируса в столице выросло до 366.

«Среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет. У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом», - говорится в сообщении.

Сопутствующие заболевания были выявлены у большинства пациентов - гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. У 10 умерших был также сахарный диабет.

За минувшие сутки в столице заражение коронавирусом подтвердилось еще у 2957 человек, общее число случаев инфицирования в городе достигло 36897.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- В Москве скончался 41 человек с коронавирусом. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет.

- Самые важные новости дня в карточках

- 2,2 млрд руб на доплаты медикам дополнительно выделят из бюджета Подмосковья. Всего на такие выплаты направят порядка 3 миллиардов рублей.

- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.