РИАМО - 24 апр. На кадастровый учет в Подмосковье поставили две особо охраняемых природных территории областного значения (ООПТ) в Талдомском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Отныне на кадастровой карте Подмосковья видны границы двух памятников природы: «Вязовники в долине реки Дубны в окрестностях деревни Троица-Вязники» и «Дубненская колония серых цапель». Суммарная площадь ООПТ составляет 123,7 гектара», – говорится в сообщении.

Памятник природы «Вязовники в долине реки Дубны, помимо природной, обладает еще и историко-культурной ценностью. На его территории расположено городище каменного века и селище Глухариха XIV-XVII веков.

Главными объектами, которые находятся под особой охраной в долине Дубны, являются липовая и лиственничная аллеи. Возраст лип превышает 200 лет, лиственниц – 180 лет. Помимо этого, на территории памятника природы установили обитание видов, занесенных в Красную книгу: черного коршуна и бабочки W-белое.

На территории памятника природы «Дубненская колония серых цапель» обитают краснокнижные птицы: белая лазоревка, или князек и ястребиная славка, периодически сюда прилетают серые журавли.

Колония серых цапель деградировала: в марте 1991 года, до прилета птиц здесь было учтено 44 гнезда, а при следующем обследовании, в июне 1994 года колонию нашли брошенной. По мнению специалистов, главными причинами деградации стала весенняя охота и сокращение кормовой базы. Сейчас здесь зафиксированы три гнезда.

В ноябре 2019 года на заседании правительства Московской области утвердили паспорта особо охраняемых природных территорий областного значения. Были четко обозначены границы двух памятников природы: «Вязовники в долине реки Дубны в окрестностях деревни Троица-Вязники» и «Дубненская колония серых цапель».