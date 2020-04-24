РИАМО - 24 апр. В столице приняли решение о прекращении реализации инвестиционного проекта на Боровском шоссе, на участке планировалось возвести физкультурно-оздоровительный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительный объект должен был разместиться по адресу: Москва, Боровское шоссе, микрорайон 11а, корпус 236 (ЗАО). Ранее инвестор ООО «СистемаСервис» планировал построить по данному адресу физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1960 квадратных метров. По результатам осмотра участка, проведенного курирующим ведомством города Москвы, установлено, что инвестор так и не освоил его.

«Земельный участок имеет площадь 0,28 гектара. С целью дальнейшей реализации он будет выставлен на торгах для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса», – сказала председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

Она отметила, что договор с арендатором будет расторгнут в одностороннем порядке, будет направлено соответствующее уведомление.