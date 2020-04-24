РИАМО - 24 апр. В Подмосковье аварии с участием мототранспорта чаще всего происходят при наезде на препятствие или стоящий автомобиль, при столкновении на перекрестке, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Каждый восьмой мотоциклист, попавший в ДТП в 2019 году, погиб. В 2020 году каждый третий мотоциклист, попавший в ДТП, погиб», - говорится в сообщении.

В результате ДТП все мотоциклисты и пассажиры получили травмы. При падении можно сломать руку или ногу, а при отсутствии шлема – получить черепно-мозговую травму.

В 2019 году в Подмосковье произошло 507 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли 58 человек, и 523 человека получили травмы. С января по март 2020 года произошло 23 ДТП, в которых погибли семь человек, и 20 получили травмы.