РИАМО - 24 апр. Единый миграционный центр Подмосковья предлагает помощь иностранцам, которые оказались без работы в текущих экономических условиях, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Меры поддержки направлены на тех иностранцев, которые остались без работы в условиях распространения коронавируса.

«В Подмосковье достаточно промышленных предприятий, сельхозпроизводителей, организаций жилищно-коммунального хозяйства, которые продолжают работу даже в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, и предлагают работу для иностранных граждан», – сказал руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Единый миграционный центр поддерживает контакт с крупными работодателями. Традиционно число вакансий постоянно увеличивается, поэтому будут рассмотрены все кандидаты.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефонам: +7(495)755-90-00; +7(926)956-33-33; +7(926)920-03-48; +7(926)920-06-38.

Ранее работодателям посоветовали воздержаться от массовых увольнений трудовых мигрантов в условиях коронавируса и по возможности оказывать им необходимые меры поддержки.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

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- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

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- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.