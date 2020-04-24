РИАМО - 24 апр. Главный терапевт Московской области и депутат Госдумы Наталья Санина рассказала, что при лечении коронавируса у беременных женщин будет использоваться ограниченный перечень лекарств, среди которых будут противомалярийные средства, сообщает Nation News.

«Я могу сказать, что коронавирус и лечение беременных очень похоже на лечение SARS-пневмоний (атипичная пневмония или тяжелый острый респираторный синдром) у беременных в 2009 году», - сказала Санина.

Она добавила, что Минздрав выпустит дополнительные рекомендации для лечения тяжелых форм пневмоний у беременных. Там также будет прописано прописано о ДВС-синдроме, который развивается у беременных после пневмоний и может привести к смерти.

При этом важным фактором будет особое умение реаниматолога работать с такими пневмониями.

По ее мнению, могут возникнуть сложности в подборе лекарств, так как для беременных он ограниченный.

Из-за пандемии коронавируса в Московском регионе действует режим повышенной готовности. Все граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для поездок на общественном и личном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

В России общее число случаев инфицирования коронавирусом достигло 68622.

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24 АПРЕЛЯ

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