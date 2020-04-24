РИАМО - 24 апр. В комиссию по рассмотрению споров о кадоценке при Минмособлимуществе поступило более 100 заявлений от жителей Подмосковья за время самоизоляции, говорится в сообщении министерства имущественных отношений Московской области.

23 апреля прошло очередное заседание комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Минмособлимуществе, которое проходило в форме вебинара. Члены комиссии под руководством председателя комиссии, замминистра имущественных отношений Московской области Юрия Лаврякова в режиме онлайн рассмотрели 27 заявлений, из которых по 15 заявлениям приняли положительные решения.

«Комиссия провела три онлайн-заседания, на которых рассмотрела 103 заявления жителей Подмосковья по 323 объектам. Положительные решения были приняты по 53 заявлениям по 152 объектам, остальным были даны рекомендации по исправлению нарушений в оформлении документов», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что формат вебинара удобен, поскольку позволяет оперативно рассмотреть вопросы и контактировать с заявителями, не нарушая режима самоизоляции.

Из-за пандемии коронавируса в Подмосковье действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в магазин, аптеку, для выноса мусора и выгула собаки. При передвижении по региону на транспорте нужно обязательно оформить цифровой пропуск.

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24 АПРЕЛЯ

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