РИАМО - 24 апр. Сотрудники Гостехнадзора Минсельхозпрода Подмосковья начали выписывать штрафы во время проведения рейдов по проверке соблюдения гражданами режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Сотрудники Гостехнадзора выявляют и пресекают нарушения режима самоизоляции владельцами внедорожных мототранспортных средств. Штрафы начали выписывать 23 апреля. Вчера их было три, за сегодняшний день выписано 11 штрафов», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В текущих условиях поездки на автомобиле либо другом транспортном средстве, включая мотоциклы, скутеры, квадроциклы и другую технику, приравниваются к выходу из дома во время режима самоизоляции. Сотрудники правоохранительных органов имеют право остановить транспортное средство и провести проверку.

«За нарушения установлена административная ответственность. Нарушители заплатят по 4 тысячи рублей каждый», – добавил министр.

Также сотрудники управления Гостехнадзора осуществляют мониторинг работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и товаров первой необходимости.

С 15 апреля в Подмосковье введен обязательный режим цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. До 1 мая действует режим обязательной самоизоляции граждан. Выходить на улицы можно лишь в случае крайней необходимости.

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24 АПРЕЛЯ

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