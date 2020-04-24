РИАМО - 24 апр. В столичном центре занятости населения выделили пять вакансий, которые наиболее востребованы в условиях самоизоляции, в банке вакансий центра «Моя работа» насчитывается 40 тысяч вакансий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В условиях пандемии топ-5 вакансий по востребованности составляют: менеджеры по подбору персонала, специалисты по продажам, онлайн-репетиторы английского и математики, программисты и специалисты техподдержки.

«После окончания самоизоляции будут также востребованы работники ритейла, производители лекарственных средств и медицинских препаратов, инженеры, репетиторы и бухгалтеры. Не снизится и спрос на рабочие профессии, такие как сантехник, слесарь, строитель и автомеханик», — сказал руководитель столичного центра занятости населения Роман Шкут.

Из-за перехода на дистанционную форму работы возрос спрос на IT-специалистов, которые помогут поддерживать жизнеспособность инфраструктуры компании, также работодатели часто ищут сотрудников в сфере логистики и ритейла с коммуникациями, в том числе курьеров, сотрудников колл-центров, логистов по доставке, водителей грузовых автомобилей и продавцов онлайн-товаров.

Работодатели при размещении вакансии предполагают, что специалист сразу сможет начать работу из дома, особенно сотрудники, связанные с IT, образованием, услугами бизнеса и рекламы.

Центр занятости населения Москвы, несмотря на пандемию, продолжает трудоустраивать соискателей работы. С 26 марта работа была подобрана для 1,3 тысячи человек.

Центр «Моя работа» также перенаправляет безработных граждан старше 50 лет и матерей с детьми дошкольного возраста на профессиональное обучение и переквалификацию в онлайн-формате.

Большая часть программ направлена на те профессии, которые после пандемии станут востребованными: от SMM-специалистов и веб-дизайнеров до специалистов по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Из-за распространения коронавируса в Московском регионе многие организации приостановили свою деятельность либо перевели сотрудников на работу из дома. Из-за введенного режима повышенной готовности временно закрылись непродуктовые магазины, торговые центры, парки, учреждения культуры и искусства, спортзалы, салоны красоты, кафе и рестораны.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- В Москве скончался 41 человек с коронавирусом. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет.

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- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.