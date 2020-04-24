РИАМО - 24 апр. В столице под работу с людьми, у которых есть подозрение на коронавирус, было отдано 47 оснащенных поликлинических зданий, в то же время не прекращается лечение пациентов с другими тяжелыми патологиями, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это наше ноу-хау — 47 зданий города Москвы поликлинических, самых оснащенных, мы отдали исключительно под работу 24 часа в сутки для людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. В этих центрах осуществляется полный комплекс всех диагностических процедур. В обязательном порядке человеку делают КТ», — сказала Ракова в эфире Первого канала.

При этом она заметила, что в Москве не прекращают лечить пациентов с другими тяжелыми патологиями.

«Это и онкологические больные с точки зрения химиотерапии и лучевой терапии. Это и лица, которые находятся на постоянном гемодиализе. Конечно, для этих категорий мы стараемся по возможности сделать все, что можем, для того, чтобы обеспечить непрерывность цикла», - добавила Ракова.

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