РИАМО - 24 апр. В Москве и Подмосковье с 27 по 29 апреля днем температура будет достигать плюс 11-12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В понедельник, 27 апреля, ночью преимущественно без осадков, в Москве 0 – плюс 2 градуса, по области минус 3 – плюс 2 градуса. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Днем по области местами небольшой дождь, в Москве 9-11 градусов, по области 6-11 градусов», – отмечается в материале.

В Московском регионе 28 апреля ожидается северо-западный ветер, ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем – 6-11 градусов тепла.

Ночью 29 апреля ожидается от минус 1 до плюс 4, а днем – от 7 до 12 градусов тепла, прогнозируется облачность и небольшие дожди.