РИАМО - 24 апр. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что жители страны устали от ограничений, которые введены из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, сообщает ТАСС.

Она отметила, что страна уже месяц живет в ситуации ограничений.

«Нам очень хочется побыстрее выйти, нам очень хочется побыстрее начать работать, потому что мы понимаем, что любые ограничительные меры - это стагнация и в экономике, падение темпов экономического роста, ну и просто психологическая усталость людей», — сказала Голикова.

По словам вице-премьера РФ, в регионах не соблюдаются социальная дистанция и режим ограничения передвижений, это вызывает серьезное беспокойство.

По словам Голиковой, тревогу вызывает и ситуация в регионах, за прошедшую неделю количество очагов заболевания в организованных коллективах увеличилось с 242 до 355.

В 2,1 раза за прошедшую неделю, с 17 апреля, увеличилось количество зараженных коронавирусом.

«Та кривая, которая развивается в Российской Федерации, носит более пологий характер, дает возможность системе здравоохранения подготовиться к тем вызовам, которые перед ней стоят», — объяснила Голикова.

Она также добавила, чти регистрируются летальные исходы у молодого населения: скончались четыре человека в возрасте от 18 до 29 лет, 90 пациентов – от 30 до 49 лет и 138 человек – от 50 до 64 лет. Часть жителей России, которые умерли, заразились коронавирусом на улице, пациенты не находились в контакте с больными инфекцией и не были в очагах распространения.

«Мы видим, что в Центральном регионе, в первую очередь речь о Москве и Московской области, система здравоохранения работает с большим напряжением. С большим напряжением работают наши доктора», — рассказала Голикова.

В России зарегистрировано 68622 случая заражения коронавирусом нового типа, из них в Москве выявлено 36897 случаев, а в Московской области 7889 случаев.

Чтобы противостоять распространению коронавируса, в Московском регионе введен режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае необходимости, для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск и привязать к нему номера машины или транспортных карт.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- В Москве скончался 41 человек с коронавирусом. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет.

- Самые важные новости дня в карточках

- 2,2 млрд руб на доплаты медикам дополнительно выделят из бюджета Подмосковья. Всего на такие выплаты направят порядка 3 миллиардов рублей.

- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.